ويسعى كلوب منذ بداية الموسم إلى تكوين "قاعدة" يمكن لفريق ليفربول الاستناد إليها الآن، على حد قوله، هو الوقت المناسب لاستخدامها.

وتعد فترة التوقف الدولي الماضية آخر فترة راحة للأندية قبل أسابيع الحسم، حيث ستخوض فرق أوروبا الجولات الأخيرة من الدوريات المحلية والمراحل النهائية من البطولات الأوروبية.

وطمأن كلوب جماهيره بأن الفريق جاهز للمرحلة المقبلة، التي استعد لها منذ بداية الموسم، وهي المرحلة التي عادة ما تشكل ضغطا بدنيا وذهنيا كبيرا على الفرق الأوروبية.

وبالنسبة لليفربول، فسيدخل المرحلة الأخيرة من سباق الدوري الإنجليزي الممتاز والمكونة من 7 مباريات حتى انتهاء المسابقة، يتصدر فيها "الريدز" بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل.

وقال كلوب لموقع ليفربول: "هو أمر مثير. هذا ما كنا نتحدث عنه دائما، أنت تقوم باستمرار بإعداد أساس للأسابيع الأخيرة. نحن الآن في الأسابيع في الأخيرة. لن يكون هناك انقطاع بعد الآن، لن يكون هناك سوى مباراة تلو الأخرى وكلها مهمة للغاية. يتنافس البعض على مقاعد مؤهلة لدوري الأبطال، ويقاتل البعض على البقاء في الدوري".

وأضاف: "ليس علينا أن نتحدث عن دوري الأبطال، جميع المباريات فيه بمثابة النهائيات. نأمل أن نبقى في المسابقة لأطول فترة ممكنة. لقد قمنا بإنشاء قاعدة رائعة، والآن دعونا نستخدمها".

ولن تواجه فرق أوروبا الكبرى أي فترة راحة حتى نهاية الموسم، وستخوض الفرق التي تنافس في أوروبا مباراتين أسبوعيا حتى شهر مايو المقبل.

وينافس ليفربول على دوري أبطال أوروبا، وتنتظره مواجهتان قويتان أمام بورتو البرتغالي في ربع نهائي البطولة.