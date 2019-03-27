وأنفق بيريز قبل موسم 2009-2010 أكثر من 255 مليون يورو، في صيف "صاخب" تعاقد فيه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (مقابل 96 مليون يورو) والبرازيلي كاكا (67 مليون يورو) والفرنسي كريم بنزيمة (35 مليون يورو) والإسباني تشابي ألونسو (35 مليون يورو) والإسبانيان راؤول ألبيول (15 مليون يورو) وإيستيبان غرانيرو (4 مليون يورو).

لكن صحيفة "أس" الرياضية واسعة الانتشار، رجحت أن يحطم رجل الأعمال الثري رقمه القياسي في التعاقدات في 2009، وذلك مع توقعات بعملية إعادة بناء جديدة في "الملكي"، مع عودة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وقد يحطم التعاقد مع نجم واحد مثل الفرنسي كيليان مبابي الرقم القياسي في صيف 2009، كما يتوقع أن تصل "فاتورة" التعاقدات لرقم ضخم جدا، سواء كانت النتيجة التعاقد مع البلجيكي إيدن هازارد أو السنغالي ساديو ماني أو الفرنسي بول بوغبا، الذين تتراوح أسعارهم بين 80 و120 مليون يورو، للاعب الواحد.

وأتم بيريز بالفعل تعاقده الأول للموسم القادم، بالتوقيع مع مدافع بورتو إيدير ميليتاو مقابل 50 مليون يورو، مما ينبئ بصيف ساخن من ناحية الانتقالات.

وأصبح ميليتاو اللاعب رقم 48 الذي يوقع معه بيريز منذ توليه رئاسة النادي للفترة الثانية في 2009، كما رقع المبلغ المدفوع للتوقيع مع اللاعبين منذ 2009 إلى 1.2 مليار يورو.