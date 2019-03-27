ونجح المهاجم فابيو كوالاريلا بتسجيل هدفين من ركلتي جزاء "للآتزوري" في لقائه أمام ليخشتنشتاين، ليساهم بفوز فريقه بنتيجة 6-0، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وأصبح مهاجم سامبدوريا أكبر لاعب يسجل بقميص المنتخب الإيطالي، حيث يبلغ الهداف المخضرم 36 عاما، ليكسر بذلك رقم المدافع كريستيان بانوتشي، الذي سجل للمنتخب بعمر 35 عاما.

وعن الإنجاز قال الهداف المخضرم: "أنا أبلغ من العمر 36 عاما ولكنني لا أشعر بذلك. إنها ليلة رائعة. أشكر روبيرتو مانشيني الذي راقبني طول الموسم، لإعطائي هذه الفرصة".

ويعيش كوالاريلا موسما رائعا بكل المقاييس، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي "سيريا آ" برصيد 21 هدفا، متفوقا على نجوم كبار مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو (19 هدفا) وكريشتوف بياتيك (19 هدفا).

وأعاد المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني كوالاريلا للمنتخب الإيطالي للمرة الأولى منذ مشاركته في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، عندما كان يبلغ من العمر 27 عاما.