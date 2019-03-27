ويدين "ثعالب الصحراء" بفوزهم الأول على تونس منذ المباراة الودية بينهما في 12 نوفمبر 2011 (1-صفر)، إلى بغداد بونجاح الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

وهي الهزيمة الثالثة لتونس في مبارياتها الأربع الأخيرة، بعد التي تعرضت لها أمام مصر (2-3) في تصفيات أمم إفريقيا 2019 دون أن يمنعها ذلك من البقاء في صدارة المجموعة أمام مضيف النهائيات، وأمام الجار المغربي وديا على أرضها في 20 نوفمبر (صفر-1)، بعد 5 أيام على الخسارة أمام "الفراعنة".

أما منتخب الجزائر الذي تصدر مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا أمام بنين، فلم يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته السبع التي خاضها مع مدربه الجديد جمال بلماضي وكانت أمام بنين صفر-1 في أكتوبر الماضي.