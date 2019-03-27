وتدرب صلاح مع ليفربول في المركز التدريبي بالنادي "ميلوود"، الثلاثاء، استعدادا للجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما كان منتخب "الفراعنة" في نيجيريا من أجل مباراة ودية.

كما لم يشارك اللاعب صاحب الـ26 عاما مع المنتخب المصري في مباراة النيجر، قبل أيام، في ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وعبر كلوب عن سعادته بابتعاد صلاح عن المباريات الدولية مع منتخب بلاده وتفرغه بالكامل لليفربول، مما سيجعله جاهز بدنيا للمرحلة المقبلة في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي: "هو عادة ما يشارك في جميع المباريات مع منتخب بلاده ومعنا، لهذا من المهم أن يحصل على راحة هذه المرة".

وأضاف: "الآن هو سيكون حاضرا هنا. أسبوع كامل للتحضير لبقية الموسم، أنه أمر رائع. لقد تحدثت إليه وبدا لي مسترخيا وبمزاج ممتاز، الآن علينا بالعمل".

وتنتظر ليفربول مرحلة حاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، حيث يتخلف بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي متصدر الدوري، كما يواجه بورتو البرتغالي بربع نهائي دوري الأبطال.