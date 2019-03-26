ووفقا لصحيفة "ماركا" نقلا عن مصادر مغربية، لن يحصل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على مبلغ 450 ألف يورو، أي نحو نصف مليون دولار، كانت مخصصة للأرجنتين من المغرب في حال شارك نجم برشلونة الإسباني في اللقاء.

ووفقا للاتفاق، وافق المغرب على دفع مبلغ مليون يورو للاتحاد الأرجنتيني، بشرط مشاركة ميسي في اللقاء لمدة 70 دقيقة على الأقل، لكن المبلغ انخفض إلى 550 ألف يورو بعد الإعلان عن غياب ميسي.

وأصدر نادي برشلونة بيانا قال فيه إن إصابة ميسي في العضلة الضامة ستعني أنه لن يشارك في النصف الثاني من الجولة الدولية.

وكان ميسي، العائد مؤخرا إلى المشاركة الدولية، خاض لقاء الأرجنتين أمام فينزويلا في مدريد قبل أيام، وتجرع مع منتخب بلاده هزيمة بنتيجة 1-3، لكنه لن يكون حاضرا لمواجهة "أسود الأطلس" في طنجة مساء الثلاثاء.

ويحاول الاتحاد الأرجنتيني الاستفادة بقدر الإمكان من القيمة التجارية لنجمه ميسي، خاصة في المباريات الودية، التي تدر عليه مبالغ كبيرة كل ما كان ميسي حاضرا.