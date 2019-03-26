وخرج رونالدو مصابا في الشوط الأول من مباراة البرتغال بتصفيات بطولة أوروبا 2020، فيما بدا أنها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

وقال رونالدو: "سأعرف المزيد في خلال 24 أو 48 ساعة. هذا يحدث في كرة القدم (...) أنا أتحلى بالهدوء وسأعود في خلال أسبوع واحد أو أسبوعين".

وقال ناديه يوفنتوس لاحقا في بيان، إن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما خضع لفحوصات في البرتغال، أظهرت "وجود إصابة بسيطة في العضلات القابضة للفخذ الأيمن.

وأضاف: "سيتم مراقبة حالته وسيخضع لفحوصات جديدة لتحديد مدى قدرته على استئناف نشاطه الرسمي".

وإذا غاب رونالدو فترة طويلة فإن ذلك سيمثل ضربة كبيرة ليوفنتوس، الذي ضم اللاعب البرتغالي العام الماضي من ريال مدريد الإسباني في صفقة ضخمة، لتعزيز آماله في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

ويلعب يوفنتوس في ضيافة أياكس أمستردام في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال في العاشر من أبريل، بينما تقام مباراة الإياب بعدها بستة أيام، علما أن رونالدو سيغيب في الأرجح عن لقاء الذهاب.