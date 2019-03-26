وفي لقاء مع شبكة "كانال بلوس" الفرنسية، أكد مورينيو أن زيدان هو "الشخص المناسب" لقيادة ريال مدريد، وأشاد بإنجازات المدرب الفرنسي التي حققها في فترته الأولى مع "الملكي".

وقال مورينيو: "أعتقد أنه من المبكر الحديث عن مشوار زيدان في ريال مدريد، ولكن في فترة قصيرة جدا، استطاع تحقيق ما عجز عنه الجميع، وهو الفوز بثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا متتالية".



وعندما سؤل عن ما يجب أن يفعله زيدان في المرحلة المقبلة للنجاح في مدريد، قال مورينيو أن على زيدان "بناء فريق جديد".



وأضاف: "عليه بإحضار لاعبين جدد وإخراج بعض اللاعبين. إنها بداية عهد جديد له وللاعبين. عليه بترك بصمته هناك."

وعن النجم الفرنسي الصاعد كيليان مبابي، قال مورينيو أنه لا ينصح أي فريق بمحاولة شرائه، فهو "ليس للبيع"، وأكد أنه لو درب أي فريق فلن يحاول التعاقد معه، في إشارة لتمسك باريس سان جرمان الشديد بالنجم الفرنسي.

وكان مورينيو قد درب ريال مدريد الإسباني بين أعوام 2010 و2013، بينما استلم زيدان تدريب الفريق في 2015، قبل أن يرحل الصيف الماضي بعد خلاف مع الإدارة، التي عادت واستعانت به قبل أسابيع بعد موسم "كارثي".

وكان مورينيو من المرشحين للعودة إلى تدريب ريال مدريد بعد إقالة سنتياغو سولاري، لكن المنصب كان من نصيب زيدان مجددا بعد أشهر من رحيله.