وسيبدأ شوماخر الابن تجاربه على سيارة فيراري الجديدة في الثاني من أبريل المقبل، ثم يكمل التجارب على متن سيارة ألفا روميو في اليوم التالي، وفقما أعلنت الحظيرتان في بيان، الثلاثاء.

ونقل البيان عن السائق الشاب الذي يبلغ 20 عاما، قوله/ "أنا أكثر من سعيد"، واصفا هذه التجارب بأنها ستكون "تجربة كبيرة" له.

ويرتبط فريق "ألفا روميو" باتفاقات مع فريق فيراري الإيطالي الذي أعلن في يناير الماضي انضمام ميك شوماخر إلى أكاديميته للسائقين.

وتوج ميك بلقب بطولة أوروبا لفئة "فورمولا 3" في الموسم الماضي، الذي يستعد لخوض غمار بطولة الفئة الثانية "فورمولا 2" في الموسم الجديد.

وميك هو النجل الأكبر للأسطورة مايكل، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب بطولة العالم (7 ألقاب منها 5 مع فيراري).

ويغيب شوماخر الأب عن الظهور منذ تعرضه لحادث تزلج خطر في 29 ديسمبر 2013، عندما كان ميك برفقته، وسط تكتم كبير من عائلته حول طبيعة وضعه الصحي.