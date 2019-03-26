وكتب مغريغور، 30 سنة، في حسابه على تويتر "هذا إعلان سريع، لقد قررت أن أعتزل الرياضة المعروفة بفنون القتال المختلطة".

وأعرب الرياضي الشهير عن أمله في أن يواصل زملاؤه مسارهم، قائلا إنه سيلتحق بالرياضيين القدامى الذين أنهوا مشوارهم في وقت سابق.

ويصنف مغريغور في المركز الثامن حاليا ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة التي حصل فيها على حزامين في وزنين مختلفين (وزن الريشة والوزن الخفيف).

وأعلن مغريغور اعتزاله فيما كان قد قال في مقابلة صحفية قبل ساعات إنه يجري مناقشات بشأن مواجهة محتملة في الرياضة القتالية، وهو ما جعل كثيرين يتساءلون بشأن دوافع القرار.

وقال إنه يجري ترتيبات بشأن نزال في يوليو المقبل، "سنرى ماذا سيحدث، وكما قلت سابقا لمن يتابعونني فأنا في أتم اللياقة والجاهزية".

وليست هذه أول مرة يعلن فيها مغريغور عن اعتزاله، ففي 2016، قال إنه قرر أن يعتزل الرياضة وهو ما يزال شابا لكنه عدل عن قراره في وقت لاحق.

وكان مغريغور تعرض لهزيمة قاسية أمام المقاتل الروسي حبيب نورمحمودف الذي توج بلقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، خلال دورة UCF 229 في مدينة لاس فيغاس الأميركية، في أكتوبر الماضي، وأجبر البطل الروسي خصمه على الاستسلام في الجولة الرابعة.