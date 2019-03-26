وبحسب صحيفة "ماركا" المقربة من العملاق المدريدي، فإن إدارة ريال مدريد أكدت أنها لم تعرض على باريس سان جرمان ما يقدر أنه 280 مليون يورو بغية أن يتنازل الأخير عن نجمه الشاب.

ونوه ريال مدريد إلى أنه لا يفكر في ضم مبابي، وأنه لم تجر أي مفاوضات بهذا الشأن، كما أن مدرب الفريق زين الدين زيدان لا يزال في مرحلة تقييم أداء لاعبي الفريق الحاليين، قبل التفكير باستقدام أي لاعب آخر.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد حريصة على الحفاظ على العلاقات الجيدة التي تربطها مع باريس سان جيرمان، ولا تسعى إلى استفزازت في ظل تمسك فريق "القديسين" بنجمهم الواعد ورفضهم التخلي عنه.

من جهة أخرى، لا تزال تقارير تؤكد على اهتمام "الميرنغي" بمهاجم ليفربول، السنغالي ساديو مانيه، لكن بدون وجود تأكيد أو نفي على من الناديين الإسباني أو الإنجليزي على وجود مفاوضات بهذا الشأن.