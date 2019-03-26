وتعرض رونالدو العائد الجمعة إلى صفوف منتخب بلاده للمرة الأولى منذ المونديال الروسي، إلى الإصابة عندما حاول الانطلاق بسرعة ، قبل أن يشير إلى الطاقم الطبي بضرورة استبداله فترك مكانه لجناح بنفيكا بيتزي في الدقيقة 31.

وجاءت إصابة رونالدو التي تبدو في فخذه الأيمن، قبل أسبوعين من مواجهة فريقه "السيدة العجوز" مع أياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في العاشر من أبريل المقبل.

وأوضح"الدون" للصحفيين عقب المباراة أنه ليس قلقا من إصابته، مضيفا:" "أعرف جسدي وفي غضون أسبوعين سأكون مستعدًا للعب مرة أخرى."

وعن التعادل المخيب والثاني لمنتخب البرتغال وعلى أرضه أمام صربيا وقبل ذلك مع أوكرانيا، قال رونالدو: "لقد لعبنا في المباراتين بشكل جيد جدا، ومباراة الليلة واحدة من المباريات التي لا تريد فيها الكرة دخول الشباك".

وتابع: "ركلة الجزاء؟ إذا كان لدينا تقنية الفيديو (VAR) في كل البطولات الأخرى، لماذا هي غير متوفرة في التصفيات؟.. أي شخص يفهم كرة القدم سيرى أن البرتغال تستحق الانتصار في المباراتين".