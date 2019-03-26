على ملعب "النور" في لشبونة، فاجأت صربيا أصحاب الأرض بهدف مبكر عندما حصلت على ركلة جزاء إثر عرقلة المهاجم ميات غاتشينوفيتش داخل المنطقة من قبل الحارس روي باتريسيو فانبرى لها نجم أياكس أمستردام الهولندي بنجاح مفتتحا التسجيل (7).

وتلقت البرتغال ضربة موجعة بإصابة رونالدو (34 عاما) العائد الجمعة إلى صفوف منتخب بلاده للمرة الأولى منذ المونديال الروسي، عندما حاول الانطلاق بسرعة قبل أن يتوقف بعد أمتار قليلة ويشير إلى الطاقم الطبي بضرورة استبداله فترك مكانه لجناح بنفيكا بيتزي في الدقيقة 31.

وجاءت إصابة رونالدو التي تبدو في فخذه الأيمن، قبل أسبوعين من مواجهة فريقه يوفنتوس الإيطالي لأياكس أمستردام الهولندي في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في العاشر من أبريل المقبل.

وكان رونالدو المنتقل الصيف الماضي إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، قاد فريق السيدة العجوز إلى ربع نهائي المسابقة القارية العريقة بثلاثيته في مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني إيابا بعدما كان الفريق الإيطالي خسر ذهابا في مدريد بثنائية نظيفة.

ونجحت البرتغال في إدراك التعادل عبر مدافعها دانيلو الذي انطلق بالمرة من منتصف الملعب قبل أن يسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس ماركو ديميتروفيتش (42).

وكانت البرتغال سقطت في فخ التعادل السلبي أمام ضيفتها أوكرانيا في الجولة الأولى على الملعب ذاته.

وتراجعت البرتغال إلى المركز الثالث برصيد نقطتين تاركة الصدارة لأوكرانيا الفائزة على مضيفتها لوكسمبورغ بهدفين لفيكتور تسيغانكوف (40) وجيرسون رودريغيش (90 خطأ في مرمى منتخ بلاده) مقابل هدف لدافيد توربيل (34).

ورفعت أوكرانيا رصيدها إلى 4 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام لوكسمبورغ.