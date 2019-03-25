وأوضح المصدر أنه منذ عودة زيدان إلى النادي الملكي طرح على إدارة الفريق عدة أسماء، يرغب في التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من بينها مبابي وساديو ماني.

وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الرياضية إن زيدان بدأ "عملية مبابي"، في إشارة إلى بداية المفاوضات مع اللاعب الشاب من أجل إقناعه بحمل القميص الريالي.

وتابعت "في حال وافق مبابي على الانتقال، فإن قيمة الصفقة ستكون كبيرة جدا.. وتشير التكلفة المحتملة إلى 280 مليون يورو".

وكان نادي باريس سان جرمان دفع لمهاجم موناكو السابق، 180 مليون يورو مقابل ضمه إلى صفوفه.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الأحد، أن انتقال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، سيمنحه أجرا سنويا كبيرا لا يقل عن 15 مليون يورو، أي ما يعادل 16 مليون و947 آلاف دولار تقريبا.

وفي حال صدقت توقعات الصحيفة، فسيتخطى راتب مبابي ذلك الذي يتقاضاه غاريث بيل وسيرجيو راموس ولوكا مودريتش.

وترجح تقارير إمكانية انتقال مبابي لصفوف الريال، وذلك بعد أن بات النادي الباريسي مجبرا على بيع بعض لاعبيه في رحلة بحثه عن توفير 150 مليون يورو للهروب من عقوبة اللعب المالي النظيف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".