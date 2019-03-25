وكما حدث مع روجر فيدرر قبلها بيوم واحد، واجه جوكوفيتش المصنف الأول صعوبة أمام لاعب غير مصنف قبل أن يحقق الفوز في ساعتين في فلوريدا.

وفاز ديلبونيس، المصنف 83 عالميا، بالمجموعة الثانية أمام جوكوفيتش، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على مستواه في المجموعة الأخيرة.

وقال جوكوفيتش "نجحت في اللعب بشكل جيد في الأشواط الأخيرة من المجموعة الأولى وتقدمت في النتيجة ثم نفذت ضربات الإرسال بشكل سيء.. كل التحية إلى فيدريكو الذي دخل بقوة وسيطر على إيقاع المباراة. لم تكن ضرباتي منضبطة وقوية وهو استغل ذلك".

وعزز جوكوفيتش بذلك مسيرته الرائعة أمام اللاعبين الأرجنتينيين.

ووفقا لرابطة اللاعبين المحترفين، فإن خوان مارتن ديل بوترو هو الأرجنتيني الوحيد الذي فاز على جوكوفيتش الذي يتفوق بنتيجة 36-3 على لاعبي الأرجنتين منذ 2007.

وسيلعب جوكو في المباراة المقبلة مع الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت المصنف 22 الذي حقق فوزا مفاجئا على الإيطالي فابيو فونيني المصنف 15 بنتيجة 6-4 و6-4.

ويوم الأحد أيضا، نجح الكندي الشاب فيلكس أوجيه-ألياسيم في مواصلة تألقه في الفترة الأخيرة وفاز 7-6 و6-4 على هوبرت هوركاتش.

وبلغ أوجيه-ألياسيم الشهر الماضي أول نهائي بطولة للمحترفين في بطولة ريو المفتوحة قبل أن يخسر أمام لاسلو دييري.