وأكد الاتحاد المغربي، في بيان نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه تلقى إخبارا بغياب ميسي عن اللقاء الودي، لكنه أوضح، في نفس الوقت، أن العقد الموقع مع نظيره الأرجنتيني يفرض على الأخير جلب "أفضل عناصر" المنتخب لمواجهة "أسود الأطلس".

وطلبت الهئية المسؤولة عن كرة القدم في المغرب من نظيره الأرجنتيني تقديم "تفسير" عن سبب غياب النجم الأرجنتيني.

وأصدر الاتحاد الأرجنتيني، قبل أيام، بيانا كشف فيه أن ميسي يعاني من آلام على مستوى الحوض والفخذ، ستمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهة المغرب يوم الثلاثاء، استعدادا لكوبا أميركا في الصيف المقبل.

وأغضب غياب ميسي عن المباراة الودية الجماهير المغربية التي أقبلت بكثافة على تذاكر اللقاء، لمشاهدة نجمها المفضل مباشرة.

ورجحت تقارير إعلامية سبب الغياب هو تركيز اللاعب الأرجنتيني على المواجهة المقبلة المهمة لفريقه برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان ميسي حاضرا في المباراة الأخيرة لمنتخب بلاده أمام فنزويلا، السبت الماضي، وهو أول ظهور له مع الأرجنتين منذ نهائيات كأس العالم الصيف الماضي.

وسقط منتخب "راقصي التانغو" أمام فنزويلا 1-3 في المباراة الدولية، التي جمعتهما في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا متروبوليتانو، التابع لنادي أتلتيكو مدريد.