وكان المنتخب الليبي أمام فرصة العبور إلى النهائيات، التي ستستضيفها مصر، بشرط فوزه بالمباراة المحتسبة على أرض المنتخب الليبي، والتي أقيمت في مدينة صفاقس التونسية نظرا للأوضاع الأمنية في ليبيا.

وعلى رغم الأداء الجيد، الذي قدمه المنتخب الليبي في الشوط الأول بحثا عن هدف أول لاسيما من خلال محاولات لإسماعيل التاجوري ومؤيد اللافي والمعتصم بالله المصراتي، إلا أن منتخب "بافانا بافانا" صمد في الدقائق الـ45 الأولى، وتمكن من افتتاح التسجيل بعد 5 دقائق على انطلاق الشوط الثاني.

كما أن المنتخب المتوج باللقب القاري مرة واحدة (1996 على أرضه)، تمكن سريعا من تعويض معادلة ليبيا النتيجة بركلة جزاء في الدقيقة 65، ليسجل تاو هدفه الشخصي الثاني لمنتخب بلاده بعد دقائق معدودة.

وأنهت جنوب أفريقيا التصفيات في المركز الثاني للمجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام ليبيا، ونقطة خلف نيجيريا المتصدرة، التي ضمنت تأهلها بفوزها السبت على جزر سيشيل 3-1.

وبذلك، انتزعت نيجيريا وجنوب أفريقيا بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة، للمشاركة في النهائيات التي ستقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا (بدلا من 16)، وذلك في الفترة الممتدة بين 21 يونيو و19 يوليو.

وصعّبت جنوب أفريقيا من قدرة ليبيا في المشاركة بالنهائيات الأفريقية للمرة الثانية في تاريخها (بعد 1982 على أرضها) منذ بداية الشوط الثاني، مع افتتاح تاو التسجيل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، اخترقت الزاوية اليسرى العليا لمرمى الحارس الليبي محمد نشنوش (50).

وعلى وقع الهتافات المحفزة لآلاف المشجعين في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، استعاد المنتخب الليبي الأمل بعد نحو ربع ساعة من بداية الشوط الثاني، عندما احتسب حكم المباراة المغربي نور الدين الجعفري ركلة جزاء لصالح الليبي أنيس سلتو إثر رفع حارس المرمى الجنوب أفريقي، دارين كيت، المرتقي لالتقاط كرة، قدمه إلى مقربة من وجه اللاعب.

وتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء أحمد بن علي، وسددها بنجاح على يسار الحارس الجنوب أفريقي الذي ارتمى لجهة اليمين (65).

ولم يهنأ اللاعبون الليبيون بالهدف طويلا، إذ باغتهم بيرسي تاو مرة ثانية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء هزت شباك نشنوش (68).