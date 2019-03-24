وبعث ديبالا برسالة صوتية لرامي على هاتف والده قال فيها: "أنت بطل وأود مقابلتك، سمعت عما فعلت، كذلك علمت أنك تملك قميصي ولهذا أرغب في الحديث معك".

وتابع: "أريد أن أوجه لك الدعوة لاستاد يوفنتوس لمشاهدة مباراة"، وفق ما نقل موقع "آس" عن صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

وكان سائق إيطالي من أصول سنغالية قد أجبر المعلمين الموجودين داخل حافلة على ربط الأطفال بأسلاك، وصب البنزين في جميع أنحاء الحافلة، قبل أن يشعل النار فيها مع وصول الشرطة.

وتمكن رامي من الاتصال بالشرطة، وأبلغها بمحاولة سائق الحافلة اختطافها، مما ساعد قوات الأمن على التدخل في الوقت المناسب.

ودعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى منح رامي الجنسية الإيطالية، مشيدا بحسن تصرفه وشجاعته التي أنقذت أرواح العشرات من زملائه، بحسب ما ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا".

من جانبه، قال خالد شحاتة، والد الطفل المصري، إنه قدم طلبا للحصول على الجنسية الإيطالية، موضحا أن ابنه أدى واجبه، وسيكون أمرا جيدا لو حصل على الجنسية.

ووجهت الشرطة الإيطالية إلى السائق الذي أصيب بحروق في يديه ونقل إلى المستشفى تهمة "احتجاز رهائن، وارتكاب مجزرة وحريق"، وتم تكليف رئيس خلية مكافحة الإرهاب في ميلانو بالتحقيق في القضية.