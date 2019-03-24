ويأتي القرار بناء على المذكرة الواردة من لجنة الحكام، بشأن التصريحات المسيئة لمنصور في حق الحكام، حسبما أعلن اتحاد الكرة.

وهاجم رئيس نادي الزمالك لجنة الحكام بعد تعادل فريقه أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 25 من الدوري المصري.

وقال منصور: "ما حدث اليوم مهزلة تحكيمية أمام المقاولون العرب"، مضيفا: "بعد الذي حدث اليوم لن يدير حكام مصريون أي مباراة للزمالك في الدوري حتى نهاية الموسم. سنستقدم حكاما أجانب لكل مبارياتنا في الدوري".

وتحدث مرتضى منصور عن "قرارات تحكيمية خاطئة" في لقاء الزمالك والمقاولون، قائلا: "الحكم الذي يصل متأخرا قبل اللقاء بخمس دقائق.. نريد أن نعرف أين كان؟".

يذكر أن الزمالك يستعد لمباراة القمة أمام الأهلي يوم 30 من شهر مارس الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الفارس الأبيض المباراة وهو في صدارة الدوري بـ53 نقطة، يليه المارد الأحمر بـ51 نقطة، وكلاهما لعب نفس عدد المباريات.