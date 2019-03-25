ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن هازارد نفيه كل التقارير التي تربط اسمه بالنادي الملكي، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما يركز حاليا على لقاء منتخب بلاده أمام قبرص، مساء الأحد.

وسئل هازارد عن صحة التقارير، فابتسم وقال "هذه الأخبار غير صحيحة"، مضيفا "كل تركيزي حاليا منصب على مباراة بلجيكا وقبرص.. هذا كل ما أفكر فيه".

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، السبت، أن تشلسي وافق مضطرا على بيع هازارد للريال مقابل 112 مليون يورو، على اعتبار أن عقده سينتهي بعد سنة واحدة، مما يعني إمكانية انتقاله بشكل مجاني في حال رفض تجديد عقده.

وأوضحت التقارير أن هازارد سيوقع مع النادي الملكي عقدا لمدة خمسة مواسم، مشيرة إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لعب دورا حاسما في إقناع قائد منتخب "الشياطين الحمر" في الانتقال إلى قلعة الميرنغي.

وعبّر هازارد في تصريح سابق عن إعجابه الكبير بزيدان، قائلا "أحترمه كثيرا فهو قدوتي في عالم كرة القدم والسبب الأول في حبي لتلك اللعبة".

ويخوض منتخبا بلجيكا وقبرص مباراة مهمة، الأحد على أرضية ملعب "نيو جي إس بي" في العاصمة نيقوسيا، ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.