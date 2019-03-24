وتضمنت القائمة، لاعبين من أقوى خمس دوريات في القارة العجوز، حيث جرى تصنيفهم بعد تقييم إنجازاتهم في مباريات "مصيرية" لعبت دورا مؤثرا في حسم نقاط مهمة على سبيل المثال.

وكان المركز العاشر من نصيب لاعب نادي أتلانتا الإيطالي دوفان زاباتا، الذي لعب دورا بارزا في تحقيق 17 نقطة لفريقه هذا الموسم، وهو ما يمثل 38 في المئة من إجمالي نقاط أتلانتا بالدوري الإيطالي.

ويأتي اللاعب الكولومبي في المرتبة الرابعة بتصنيف هدافي الدوري الإيطالي، وبفارق هدفين عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحل لاعب إشبيلية وسام بن يدر في المركز التاسع لأدائه الرائع في الدوري الإسباني، ومساهمته بجعل فريقه يجني 17 نقطة. وتقدم بن يدر على زاباتا بفارق تمريراته الحاسمة، التي كانت أعلى بنسبة 40 في المئة. ويحتفظ اللاعب الفرنسي برصيد 16 هدفا، سجلها خلال 25 مباراة.

وذهب المركز الثامن للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي أسهم بجمع فريقه لـ18 نقطة، بمعدل 23 في المئة من إجمالي نقاط "السيدة العجوز"، كما ساهم في إحراز 27 هدفا خلال 26 لقاء بالدوري الإيطالي.

أما المركز السابع فكان من نصيب بيير إيميريك أوباميانغ، لاعب آرسنال الإنجليزي، الذي عادل رقم رونالدو في النقاط التي جلبها لناديه، ولكن تأثيرها كان يعادل 28 في المئة من إجمال نقاط "المدفعجية".

وفي المركز السادس، حل لاعب بروسيا دورتموند جادون سانشو، الذي ساهم أيضا بـ28 في المئة من نقاط ناديه هذا الموسم، كما أثمرت تمريراته عن تسجيل 12 هدفا من جانب زملائه، بينما وقف رصيده التهديفي الشخصي عند ثمانية أهداف.

وجاء الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد في المرتبة الخامسة برصيد 18 نقطة، ولكن بنسبة 30 في المئة من الأهداف الحاسمة لناديه.

وبـ19 نقطة ذهب المركز الرابع للاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا الذي أسهم بـ19 نقطة لصالح "الشياطين الحمر"، مما يمثل ثلث النقاط التي أحرزها النادي، كما كانت له تسع تمريرات حاسمة أسفرت عن أهداف مهمة.

ولولا جهود الأرجنتيني ليونيل ميسي، لما كان برشلونة في صدارة الدوري الإسباني، إذ ساهم "البرغوث" بـ20 نقطة للـ"كتالوني"، كما شارك بشكل أو بآخر في إحراز 41 هدفا من أصل 73 سجلها الفريق هذا الموسم، مما منحه المركز الثالث.

وبالمرتبة الثانية جاء نجم تشلسي البلجيكي إيدين هازاراد الذي تألق في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 نقطة جلبها للـ"بلوز"، وهو ما يمثل 35 في المئة من إجمالي نقاط النادي، وساهم بـ18 تمريرة حاسمة مهمة من أصل 19.

وفي صدارة أبرز لاعبي أوروبا، جاء لاعب ليل الفرنسي نيكولاس بيبي بالمركز الأول برصيد 25 نقطة وبـ44 في المئة من إجمالي نقاط النادي في الدوري الفرنسي.

وسجل اللاعب الإيفواري 17 هدفا و8 تمريرات حاسمة، جعلت ليل في المرتبة الثاني بالدوري الفرنسي، بدلا من المرتبة 14.