وقال دانييل باساريلا، الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز في كأس العالم 1978، إن عودة ميسي إلى المنتخب منذ مونديال روسيا، "لم تكن كما هو مخطط لها".

وعلى الرغم من أنه يعد أفضل لاعبي العالم وحاز على العديد من الألقاب الشخصية مع ناديه برشلونة الإسباني، فإن نتائج ميسي المخيبة للآمال مع المنتخب جعلته عرضة للانتقادات.

وقال باساريلا، الذي درّب منتخب الأرجنتين في مونديال 1998: "هو (ميسي) لاعب عظيم وفي وسعه أن يعطي الكثير لأي فريق".

وأضاف أنه عندما يعلب ميسي مع برشلونة "فإن لديه موقف مختلف"،مضيفا: "هناك يبدو أفضل.. وأحيانا هذه الأشياء تحدث".

وتابع: "أنت تعلب بشكل جيد لفريق ما وهم يحبونك.. لكنك لا تشعر بأريحية.. هناك خلل".

وأضاف المدرب الأرجنتيني"أنا لا أعرف ما هو ، ولكن يجب أن يكون شيء تشعر به في الداخل"، وفق ما ذكر موقع "ماركا".

ويبلغ ميسي من العمر (31 عاما)، وحقق لقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات، والحذاء الذهبي 5 مرات.

وبدأ لعبه مع الفريق الأول في برشلونة في موسم 2005-2006، وحقق معه الكثير من الألقاب المحلية والدولية.

وفي المقابل، أخفق ميسي في إحراز أي لقب مع المنتخب الأرجنتيني، بالرغم من وصوله إلى نهائي كأس العالم في مونديال البرازيل عام 2014.