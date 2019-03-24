وبعد 6 سنوات، ظهرت صورة فوتوغرافية التقطت للاعب ليونيل ميسي وهو يتفوق على مجموعة من اللاعبين، تحاكي تماما الرسمة التي نفذها الطالب البنغالي سوهاس ناهيان قبل سنوات، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميل أونلاين".

والغريب في الأمر أن ألوان الفريق المنافس، الذي لعب ضده ميسي مع فريقه برشلونة تتشابه مع الألوان التي رسمها الطالب ناهيان.

بدأت الحكاية عندما قام طالب الهندسة المعمارية البنغالي برسم لوحة رقمية لميسي عام 2013، وضمت اللوحة ميسي، وهو يرتدي زي برشلونة، وهو يمر من عدد من لاعبي الفريق الخصم، الذين كانوا يرتدون قمصانا مقلمة بالأبيض والأخضر.

وفي الرسمة، كان ميسي يميل برأسه إلى الأمام بينما يحاول لاعب من الفريق الخصم الإمساك به.

ومؤخرا، نشرت صورة لميسي، خلال مباراة فريقه برشلونة ضد ريال بيتيس، ظهرت متطابقة تماما مع رسمة ناهيان، البالغ من العمر 29 عاما الآن، والتي رسمها قبل 6 سنوات.

وقال ناهيان على حسابه على إنستغرام "لقد رسمت اللوحة قبل 6 سنوات، وقد أصبحت حقيقة الآن".

وأضاف أنه شاهد المباراة التي يتفوق فيها برشلونة على ريال بيتيس، حيث أحرز ميسي هاترك في المباراة التي فاز فيها فريقه بأربعة أهداف لهدف.

لكن ناهيان لم ينتبه للقطة المعنية، إلا بعد أن اتصل به أصدقاؤه وأبلغوه بمدى التشابه بين اللوحة والواقع.

وقال ناهيان "لقد أعدت مشاهدة المباراة، ووجدت مدى التشابه بين الواقع والرسمة.. لقد كان الأمر مدهشا.. لقد تفاجأت كثيرا".

وأشار إلى أن اللوحة الوحيدة التي رسمها جلبت له شهرة كبيرة، حيث نشرتها العديد من الصحف ووسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية والهندية.

وأوضح أنه لم يختر ألوان الفريق في رسمته بصورة متعمدة، ولم يفكر حينها بفريق ريال بيتيس، مشيرا إلى أن اختيار الألوان جاء لينسجم مع اللوحة ويظهر ميسي بصورة أوضح.

وشدد ناهيان على أنه معجب بفريق برشلونة، رغم أنه معجب بالعديد من اللاعبين الآخرين.

وقال إنه في ذلك الوقت أراد أن يرسم ضمن فكرة معينة مجموعة من نجوم الكرة، مثل ميسي وكريستيانو رونالدو وتشافي وغيرهم، لكنه لم يتمكن من الاستمرار في مشروعه بعد لوحة ميسي.