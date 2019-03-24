ويرصد الفيديو لحظة خروج رونالدو من فندق بالعاصمة البرتغالية لشبونة، للتوجه إلى الملعب الذي احتضن مباراة منتخب بلاده أمام أوكرانيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020، الجمعة.

ولعب رونالدو لريال مدريد طوال 9 سنوات بين عامي 2009 و2018 محرزا أكثر من 300 هدف، قبل أن يرحل بشكل مدوي، وصادم لعشاق الفريق الملكي، للانضمام إلى صفوف يوفنتوس، خلال الصيف الماضي.

وعلى باب الفندق، تصادف "الدون" مع أحد المشجعين، الذي طلب منه التوقيع على قميص ريال مدريد الإسباني، الأمر الذي لم يرفضه نجم يوفنتوس الإيطالي.

وبعدما أنهى التوقيع، قال رونالدو للمشجع بشكل ساخر"ألا تملك قميص يوفنتوس"، فكان جواب الشاب "بلى، أمتلكه"، ليكتفي رونالدو بابتسامة واسعة، قبل أن يغادر صوب الحافلة.

وتباينت التكهنات بشأن الأسباب الحقيقية لرحيل رونالدو عن الملكي، في وقت أرجعها البعض إلى خلافات مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز.

وشهد اللقاء، الذي انتهى بالتعادل السلبي، عودة رونالدو، بعما غاب عن صفوفه منذ خروج المنتخب البرتغالي من كأس العالم على يد منتخب أوروغواي في يونيو الماضي.