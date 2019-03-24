وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، ، إن الفريق الإيطالي لا يزال مهتما بصفقة محمد صلاح، "لكنه لا يضعه على رأس اهتماماته".

وفي فبراير الماضي، كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، المقربة من إدارة يوفنتوس، أن هناك رغبة لدى مسؤولي "السيدة العجوز" في التخلي عن الأرجنتيني باولو ديبالا، مقابل الاستفادة من خدمات محمد صلاح، مع دفع مقابل مادي، يصل إلى 50 مليون يورو.

الصحيفة أشارت في ذلك الوقت إلى أن الجميع في تورينو يعرف صلاح جيدا، خاصة منذ تاريخ الخامس من مارس 2015، حين ساهم اللاعب المصري في فوز فيورنتينا التاريخي أمام يوفنتوس، في ذهاب نصف نهائيكأس إيطاليا.

وبعد تراجع تلك الأنباء خلال الفترة الأخيرة، عاد اسم صلاح للظهور مجددا على صفحات الصحف الإيطالية، التي قالت إن فريق مدينة تورينو لا يزال مهتما "للغاية" بإتمام هذه الصفقة.

وأوضحت مصادر أن فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، معجب للغاية بفكرة ضم صلاح خاصة أنه يعرف أجواء الكرة الإيطالية جيدا، بعدما لعب في صفوف ناديي فيورنتينا وروما، قبل الانتقال إلى ليفربول في صيف 2017.

وعلى الرغم من ذلك، أكد التقارير أن صلاح ليس الهدف الأول لنادي يوفنتوس، حيث يعد التعاقد مع الإيطالي فيدريكو كييزا، نجم نادي فيورنتينا، الأولوية الحالية لإدارة "البيانكونيري".

وتابعت "وفي حال فشلت الصفقة، فإن البديل آنذاك سيكون الدولي المصري".

ولم يتضح على الفور إذا كان تبديل الاهتمامات، وتراجع أولوية صلاح، يرجع إلى تراجع نسبي في مستوى الفرعون المصري مؤخرا، إذ لم يستطع صلاح هز الشباك سوى مرة واحدة في آخر 10 مباريات لليفربول، وإن كان الفريق لا يزال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي.