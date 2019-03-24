وسجل راموس هدفا جديدا لمنتخبه من ركلة جزاء ليمنح بلاده الفوز 2-1، بالرغم من الأداء غير المقنع من فريق المدرب لويس إنريكي.

وحصل المنتخب الإسباني على ركلة جزاء حين تعرض ألفارو موراتا لإعاقة من حارس النرويج رون يارشتاين. وخدع راموس الحارس بسهولة بعدما سدد كرة ساقطة في منتصف المرمى على طريقة "بانينكا".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن كل الضغط كان على راموس من أجل إنقاذ فريقه من التعادل، مضيفة "وبالرغم من ذلك، إلا أنه أبى إلا أن يتألق في ضربة الجزاء".

وتابعت "واصل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما تسجيل ضربات الجزاء على طريقة بانينكا للمرة الخامسة هذا الموسم والثامنة في مسيرته".

وذكر المصدر أن الهدف هو الـ18 لراموس مع إسبانيا على الرغم من أنه يلعب في مركز الدفاع، ليقترب بذلك كثيرا من رقم تاريخي يحمله الأرجنتيني دانييل باساريلا، باعتباره المدافع صاحب أكبر عدد من الأهداف مع منتخب بلاده.

وسجل باساريلا، طوال مسيرته، 22 هدفا مع منتخب التانعو، قبل اعتزاله في ثمانينيات القرن الماضي.

يشار إلى أن سجل راموس حافل بأرقام قياسية سلبية تتعلق بأكثر عدد من حالات الإنذار والطرد في الملاعب.