وخسرت هسيه المجموعة الأولى لكنها فازت 4-6 و7-6 و6-3 لتحقق الانتصار المفاجئ على بطلة أميركا المفتوحة وأستراليا المفتوحة.

وجاء خروج أوساكا بعد انسحاب سيرينا وليامز، الفائز باللقب ثماني مرات، بسبب معاناتها من إصابة في ركبتها اليسرى.

وهذه المسابقة الثانية على التوالي التي تنسحب منها سيرينا بعدما فعلت ذلك في بطولة إنديان ويلز الأسبوع الماضي بسبب المرض.

وفي وقت سابق احتاجت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة الثانية عالميا إلى ثلاث مجموعات قبل أن تتغلب على الكرواتية دونافيكيتش في الدور الثالث.

وفازت كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين، في النهاية بنتيجة 6-4و3-6 و6-4 في مواجهة استمرت أكثر من ساعتين ونصف الساعة.

وستلتقي كفيتوفا، المصنفة الثالثة، مع الفرنسية كارولين غارسيا في الدور الرابع.

وتغلبت غارسيا على الألمانية يوليا جورجيس المصنفة 15 بمجموعتين بنتيجة 6-صفر و7-5.