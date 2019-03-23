كما تجمدت سلسلة من ثماني مباريات نهائية على التوالي للاعب المكنى "الملك" والمتوج أربع مرات بلقب أفضل لاعب في الدوري.

وبفشله بالتأهل الى البلاي اوف للمرة السادسة تواليا، يكون ليكرز قد صنع اسوأ سلسلة في تاريخه.

قال ليبرون جيمس "هذا موسم صعب لجميعنا. ليس ما تعاقدنا من أجله، خلال السنوات أمور قد تحصل، الإيقافات، الإصابات".

وتابع: "لا تحاول حتى التفكير بالأمر. تحاول أن تدفع كي تتحسن. البلاي اوف ليس تعهدا. يجب أن تخرج وتبدأ بالعمل".

وأردف "بالنسبة لي، تقوم بالعمل وترى ماذا يمكن أن تحقق"، بحسب ما ذكرت وكالة "فراس برس".

وسجل جيمس 25 نقطة و14 تمريرة حاسمة و9 متابعات، لكن الأمر لم يكن كافيا لتحقيق الفوز على ضيفه بروكلين نتس (106-111)، علما ان المباراة شهدت تغيير الصدارة 23 مرة.

ويعود الغياب الاخير لجيمس عن "البلاي أوف" إلى موسم 2004-2005، عندما كان يخوض موسمه الثاني مع كليفلاند كافالييرز.

وخاض جيمس (34 عاما) مباراة ملعب "ستيبلز سنتر" بعد إراحته في المباريات الاخيرة بسبب اصابة في فخذه، كما تعرض لسقطة بعد انزلاقه قبل 22 ثانية على نهاية المباراة.

وهذه الخسارة الحادية عشرة لليكرز في آخر 13 مباراة.

خسارة في الثواني الأخيرة

وأضاف جيمس الذي أهدر ثلاثية وخسر الكرة في الثواني الأخيرة "تعرضت لسقطة قاسية عندما انزلقت. آمل أن أصبح أفضل غدا".

وعن رغبته بخوض المزيد من المباريات هذا الموسم، أضاف "مع اقصائنا رسميا، سأتحدث على الارجح مع الجهاز الفني. آمل في التواجد في أكبر عدد ممكن من المباريات في نهاية الموسم".

وعندما تعاقد جيمس مع ليكرز مطلع الموسم، لم يعتقد كثيرون ان بمقدوره بلوغ النهائي التاسع تواليا في الدوري، لكن لم يعتقد كثيرون أيضا انه لن يتأهل إلى " البلاي اوف"، أي الحلول بين الثمانية الاوائل في المنطقة الغربية.

وأوضح جيمس: "مارست كرة السلة في آخر 16 عاما. لذا أن ادخل فترة نهاية الموسم بصحة جيدة سيمنحني الوقت لاعطاء جسدي وذهني الوقت اللازم للجهوزية في الموسم المقبل".

ولم يلعب جيمس خلال خسارة ليكرز أمام ديترويت الجمعة الماضي والخسارة ضد ميلووكي الثلاثاء.

وبلغ معدل حامل لقب الدوري ثلاث مرات 27,5 نقطة و8,5 متابعات هذا الموسم، لكنه لم يحصل على مساعدة دائمة فريقه الشاب.

وقال جيمس:"شيء واحد لا تستطيع السيطرة عليه هو الإصابات. تعرضنا للكثير منها خلال الموسم. من الصعب أن تحصل على الانسجام على ارض الملعب".