وحسب بيان أصدره الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، فإن ميسي يعاني من آلام على مستوى الحوض والفخذ، ستمنعه من المشاركة مع منتخب بلاده في مواجهة المغرب يوم الثلاثاء استعدادا لكوبا أميركا في الصيف المقبل.

وأثارت إصابة ميسي الخوف لدى أنصار فريق برشلونة، الذين يعولون على النجم الأرجنتيني لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب منذ 2015، بالإضافة إلى لقبي الليغا وكأس الملك.

ومن شبه المؤكد أن الإصابة لن تبعد ميسي عن المشاركة أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دوري أبطال أوروبا في العاشر من أبريل المقبل. إلا أن النجم الأرجنتيني تعرض منذ أكثر من شهر لإصابة في الفخذ أدت لتراجع مستواه، قبل أن يستعيد تألقه بشكل لافت مؤخرا.

وأكدت صحيفة ماركا، أن إصابة ميسي لن تمنعه حتى من المشاركة مع ناديه في مواجهة إسبانيول في ديربي برشلونة في الـ 30 من مارس الحالي.

وبقيادة ميسي، سقط منتخب "راقصي التانغو" أمام فنزويلا 1-3 في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما في العاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا متروبوليتانو التابع لنادي أتلتيكو.

وتقدمت فنزويلا عبر سالومون روندون (6) وجون موريو (44)، قبل أن يقلص لاوتارو مارتينيز الفارق في الشوط الثاني بعد كرة بدأها ميسي (59)، بيد أن فنزويلا ضمنت الفوز عبر جوزيف مارتينيز (76 من ركلة جزاء).