وسرت حالة من التفاؤل في جنبات استاد ويمبلي الضخم قبل انطلاق المباراة المقررة ضمن المجموعة الأولى ورد المنتخب الانجليزي بأداء حافل بالسرعة والمتعة ليعيد جماهير بلاده سعيدة إلى منازلها.

افتتح ستيرلنغ التسجيل إثر تمريرة عرضية من سانتشو في الدقيقة 23 ووضعت ركلة جزاء من هاري كين انجلترا في حالة سيطرة كاملة على اللقاء قبل نهاية الشوط الأول.

وانتابت التشيك حالة من الحماس في بداية الشوط الثاني لكن الأمور عادت إلى نصابها سريعا بعد أن سجل ستيرلنغ هدفه الثاني اليوم بعد مرور ساعة بقليل.

ولم يكن بالإمكان إيقاف مهاجم مانشستر سيتي واستطاع إكمال ثلاثيته مع انجلترا بعدها بسبع دقائق بتسديدة غيرت مسارها لتمر من ييري بافلينكا حارس التشيك نحو الشباك.

وتم استبدال ستيرلنغ وسط تصفيق حار من الجمهور بعدها بقليل ليمنح المدرب غاريث ساوثغيت الشاب كالوم هودسون-أودوي لاعب تشيلسي فرصة خوض أول مباراة له على مستوى المنتخب الأول بينما حل ديكلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد بديلا ليخوض أول مباراة دولية له أيضا بعد أسابيع من تحوله من اللعب لصالح إيرلندا إلى انجلترا.

واكتملت مأساة التشيك عندما سجل توماس كالاس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84.