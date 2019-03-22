ونشرت صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم على "فيسبوك"، صورة كلينسمان، المدير الفني السابق للمنتخب الأميركي، في معسكر المنتخب الأولمبي في إسبانيا، إلى جانب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي وجهازه المعاون.

وكشف الاتحاد المصري أن سبب زيارة كلينسمان هي مؤازرة ابنه جوناثان كلينسمان، حارس مرمى المنتخب الأميركي الأولمبي.

وقال الاتحاد المصري إن كلينسمان طلب مازحا لقاء شوقي غريب بعد اللقاء، لأخذ رأيه بنجله الحارس الشاب الذي يواجه "الفراعنة" الجمعة.

ويمتلك جوناثان الجنسيتين الألمانية والأميركية، بحكم قضائه وقتا طويلا هناك، خلال فترة تدريب والده للمنتخب الأميركي، والعمل مع الاتحاد الأميركي لكرة القدم.

وقرر جوناثان (21 عاما) تمثيل المنتخب الأميركي، بسبب المنافسة المرتفعة على مركز حراسة المرمى في المنتخب الألماني، في ظل وجود مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيغن.

ويأتي لقاء المنتخب المصري بنظيره الأميركي في إسبانيا، ضمن استعدادات الأول لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي ستقام في مصر نوفمبر المقبل، علما أنها مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.