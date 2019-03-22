وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، أثنى النجم الألماني ذو الأصول التركية على زميله، الذي انتقل إلى يوفنتوس الصيف الماضي قادما من ريال مدريد الإسباني، وأثبت نفسه بين زملائه داخل وخارج الملعب.

وقال تشان: "أنا معجب جدا بشخصية رونالدو. هو شخص هادئ ومتواضع جدا، ولا يظهر نجوميته داخل الفريق بأي شكل من الأشكال".

وأضاف لاعب وسط منتخب ألمانيا: "رونالدو أول من يبادر بالتحية وتوجيه الشكر للجميع، ليس فقط لزملائه، بل للطاقم التدريبي والطبي في الفريق. هو طبيعي جدا بشكل مفاجئ".

ونجح النجم البرتغالي بإثبات نفسه في ناديه الجديد بإيطاليا، واستطاع التألق في جميع البطولات التي خاضها "اليوفي"، وآخرها كان في مواجهة أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، حيث أحرز ثلاثية قاد بها فريقه إلى دور الثمانية.