وأورد الاتحاد المصري عبر صفحته على "فيسبوك" طلب الكاف "تعيين ملعب بديل أو أكثر لبرج العرب لتقام عليه مباراتي العودة للدور ربع النهائي، في بطولتي الأندية الأفريقية التي تأهل إليها كل من الأهلي والزمالك".

وأوضح ان الاتحاد الإفريقي بعث برسالة الى الاتحاد المحلي تتضمن هذا الطلب، لأن "حالة العشب الطبيعي بملعب برج العرب لم تكن جيدة خلال مباريات بطولتي الأندية الأفريقية، التي أقيمت عليه في الفترة الأخيرة في مرحلة المجموعات".

وبلغ الأهلي الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأبطال حيث يلاقي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بينما يشارك الزمالك في الدور نفسه لمسابقة كأس الاتحاد بمواجهة حسنية أكادير المغربي.

وتقام مباريات الذهاب والإياب للمسابقتين في أبريل المقبل.

ويأتي ذلك قبل أشهر من استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بين 21 يونيو و19 يوليو 2019، علما أن ملعب برج الملعب ليس من بين الملاعب المضيفة للبطولة.