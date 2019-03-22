وقال مدرب الفريق الأرجنتيني غييرمو باروش شيلوتو، الخميس: "منحناه أسبوعا إضافيا من الراحة كي يستعيد عافيته ويكون جاهزا بنسبة 100 بالمئة عندما سيعاود التمارين الثلاثاء".

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون جاهزا لخوض اللقاء أمام بورتلاند"، في 31 مارس الجاري.

وكان إبراهيموفيتش البالغ من العمر 37 عاما قد أصيب في وتر أخيل خلال المباراة الأولى لموسم 2019، الذي انطلق خلال الشهر الحالي أمام شيكاغو، وقاد فريقه للفوز 2-1 بتسجيله أحد هدفيه.

وفي غيابه، خسر غالاكسي أمام دالاس صفر-2، وفاز على ملعبه أمام مينيسوتا 3-2.

وبات "إبرا" الذي تنقل بين العديد من الأندية مثل ميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي، اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الأميركي، إذ يتقاضى 7.2 ملايين يورو سنويا، بعد انضمامه الى صفوفه قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي في مارس 2018.

وسجل المهاجم السويدي في موسمه الأول مع فريقه الأكثر تتويجا بلقب الدوري، 22 هدفا في 27 مباراة.