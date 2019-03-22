وقال هازارد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية،:"احترم زيدان كثيرا فهو قدوتي في عالم كرة القدم والسبب الأول في حبي لتلك اللعبة، ولكن نظرا للانتصارات التي حققتها مع روبيرتو مارتينيز (مدرب منتخب بلجيكا) فإني أفضله على زيدان".

ولعب هازارد مع تشلسي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، 29 مباراة أحرز خلالها 13 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة، لكن مستقبله لا يزال غامضا مع "البلوز" مع قرب انتهاء عقده في العام القادم.

وذكرت تقارير صحفية عدة أن زيدان معجب جدا بهازارد ويسعى بقوة لضمه إلى صفوف نادي ريال مدريد، ضمن خطته لإعادة بناء الفريق الملكي والمنافسة على كافة البطولات في الموسم القادم.

من جهته، لم يخف هازارد في أكثر من مناسبة حبه لريال مدريد منذ الطفولة، ورغبته في الانتقال إلى النادي الملكي.

وينظر إلى هذه التصريحات الجديدة للنجم البلجيكي على أنها رسالة إلى "زيزو" بشأن الرغبة الحقيقية في الانتقال إلى سنتياغو برنابيو.

وبعد ساعات فقط من عودة زيدان إلى تدريب النادي الملكي، ذكرت تقارير إعلامية أن النادي الملكي تقدم بعرض إلى نادي تشلسي الإنجليزي بالفعل لشراء هازارد، وذلك رغم العقوبات التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على النادي اللندني والتي تحظر عليه دخول سوق الانتقالات الصيفية والشتوية في الموسم القادم.