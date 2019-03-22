وفاجأت اللاعبة البالغ عمرها 18 عاما الجميع الأحد الماضي بحصد أول لقب في مسيرتها عندما انتصرت في إنديان ويلز وأثارت الإعجاب مرة أخرى بقلب تأخر أثبت إمكاناتها كلاعبة واعدة.

وأبلغت أندريسكو الصحفيين "كلما كانت المنافسة صعبة يصبح مذاق الفوز جميلا. اكتسبت خبرة كبيرة مما حدث لكن أتمنى ألا أواجه فرصة حسم المباراة لكي أعود وأفوز.

"ربما كنت بحاجة إلى الاقتراب من الهزيمة لكي استفيق. هذا ما حدث وأنا ممتنة للطريقة التي تعاملت بها مع الأمر".

ولم يسبق سوى لثلاث سيدات هن شتيفي غراف وكيم كليسترز وفيكتوريا أزارينكا الفوز "بثنائية الشمس المشرقة" بحصد لقبي إنديان ويلز وميامي المفتوحة في عام واحد وبدا أن بيجو ستضمن عدم انضمام أندريسكو لهذه القائمة.

ورغم أن أندريسكو هي أصغر بطلة لإنديان ويلز منذ سيرينا وليامز في 1999 وأول لاعبة تفوز بأحد أكبر بطولات التنس خارج البطولات الأربع الكبرى وهي مشاركة ببطاقة دعوة لكنها تقاسمت دائرة الضوء مع كوري جاوف.