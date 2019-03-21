وحملت ثنائية منتخب الإمارات توقيع بندر الأحبابي (54) وعلي مبخوت (63)، فيما سجل للسعودية عبد الفتاح آدم (18).

ويستعد المنتخبان للتصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي ستسحب قرعتها في 17 أبريل.

وأقيمت المباراة بقيادة مدربين مؤقتين للمنتخبين، إذ لم تجدد الإمارات عقد الإيطالي ألبرتو زاكيروني بعد نهاية كأس آسيا 2019 التي استضافتها واختتمت في فبراير، والسعودية للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وسيقود سليم عبد الرحمن منتخب الإمارات مؤقتا، إلى حين تولي فان مارفيك الذي أعلن التعاقد معه الأربعاء، مهامه بعد مباراة سوريا الودية في 26 من مارس الحالي، في حين أشرف يوسف عنبر على السعودية لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وستكون مهمة فان مارفيك، المدرب السابق للسعودية من 2015 حتى 2017، قيادة الإمارات إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.