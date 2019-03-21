وفتح الاتحاد القاري، الاثنين، إجراء تأديبيا بحق رونالدو، ثم اجتمعت لجنة الانضباط، الخميس، لتقرر الاكتفاء بالغرامة المالية، على غرار ما فعلت مع المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو، دييغو سيميوني، بعد مباراة الذهاب بين الفريقين في دوري الأبطال، حين فاز الفريق الإسباني على أرضه 2-صفر، قبل أن يخسر إيابا بثلاثية نظيفة سجلها رونالدو.

وأصدر رونالدو إشارة مشابهة لتلك التي قام بها دييغو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد أثناء احتفاله بهدف التقدم لفريقه في مباراة الذهاب، بأن استدار باتجاه الجماهير ووضع يديه على سرواله، في احتفال اعتبر "بذيئا". وبهذا الفوز، قاد رونالدو فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبعد الاكتفاء بغرامة العشرين ألف يورو، تنفس يوفنتوس الصعداء، إذ سيكون بإمكانه الاعتماد على اللاعب المنضم إليه الصيف الماضي بهدف قيادته إلى لقبه الأول في دوري الأبطال منذ 1996، حين توج على حساب أياكس أمستردام الهولندي، خصمه المقبل في الدور ربع النهائي 10 أبريل المقبل في هولندا و16 منه في تورينو.

وكان مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، قد أعرب عن ثقته بأن رونالدو لن يعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي، قائلا: "أعتقد أن الجميع احتفلوا بطريقتهم الخاصة على أرض الملعب. لم أر أمرا غريبا، مجرد احتفال".