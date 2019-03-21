وأبدى الرميثي وآل خليفة في بيان مشترك "التزامهما بالتعاون والتكاتف والعمل معا خلال المرحلة المقبلة، لما فيه صالح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتعزيز استقلاليته وشفافيته بما يضمن تطور كرة القدم ورقيها في دول أكبر قارات العالم".

ونقل البيان عن الرميثي شكره الشيخ سلمان "على مبادرته هذه وزيارته بلده دولة الإمارات"، قائلا: "ترشحي منذ البداية لم يكن سعيا إلى منصب وإنما كان دافعه الأساسي هو وضع الكرة الآسيوية في المكانة اللائقة بها بين قارات العالم من خلال برنامج يعكس رؤيتي في كيفية تطوير اللعبة".

وأضاف: "أسعدني ترحيب الشيخ سلمان بالاستفادة من هذا البرنامج والعمل على تحقيقه على أرض الواقع، لذا لن أدخر جهدا في دعمه ومساندته من أجل الوصول إلى هذا الهدف الذي في هو صالح الجميع".

من جانبه، قال الشيخ سلمان آل خليفة: "أتوجه بالشكر إلى معالي محمد خلفان الرميثي على ‏استقباله لنا وضيافته وروح الأخوة الطيبة التي أبداها تجاهنا لإتمام هذا اللقاء، رغم التنافس القوي والشريف الذي جمعنا في الهدف والرؤية لما هو في صالح كره القدم الآسيوية".

ويتولى الشيخ سلمان رئاسة الاتحاد منذ 2013، عندما انتخب لإكمال العامين المتبقين من ولاية الرئيس السابق القطري محمد بن همام، الذي أوقف مدى الحياة عن مزاولة أي نشاط كروي بسبب قضايا فساد.