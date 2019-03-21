ويرغب النادي الملكي في تدعيم صفوفه بنجم توتنهام ومنتخب الدنمارك، كريستيان إريكسن، ليكون خليفة للنجم الكرواتي، لوكا مودريتش، الذي يرغب في الرحيل في نهاية الموسم.

لكن كشفت صحيفة "الصن" البريطانية أن رئيس نادي توتنهام، دانييل ليفي، لن يرضى بأقل من 200 مليون يورو للموافقة على بيع اللاعب، مما سيجعل النجم الدنماركي حال بيعه بهذا المقابل أغلى لاعب في العالم.

ودفع باريس سان جرمان الفرنسي لبرشلونة الرقم الأغلى في العالم حتى الآن من أجل الحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وكان 222 مليون يورو لكسر الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة، وليس تحت بند البيع والشراء.

وينتهي عقد إريكسن مع "السبيرز" في صيف عام 2020، وحتى الآن لا يبدو أنه مستعد لتوقيع عقد جديد مع النادي، مما أثار اهتمام العديد من الفرق الأوروبية الكبرى بضمه، لاسيما في ظل قدراته الفنية المدهشة كأحد أفضل صانعي اللعب في العالم حاليا.

وكشفت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية اهتمام كبير من جانب إدارة نادي ريال مدريد وزيدان بالحصول على خدمات لاعب وسط فريق توتنهام، لكن المقابل المادي "الفلكي" يبدو عائقا كبيرا على طريق تنفيذ الصفقة المطلوبة.

ويواجه فريق ريال مدريد منافسة قوية من جانب أندية أوروبية عدة للحصول على خدمات اللاعب، وعلى رأس هذه الأندية يوفنتوس الإيطالي، الذي كشف عن استعداده لتقديم عرض مغرٍ إلى توتنهام للحصول على خدمات نجم الوسط الموهوب.