وكانت رابطة محترفي التنس قد أعلنت في وقت سابق، أن رئيسها كريس كيرمود سيغادر منصبه بنهاية عقده أواخر 2019، في خطوة يعتقد أنها كانت مدعومة بقوة من جوكوفيتش، رئيس مجلس اللاعبين، في مقابل معارضة فيدرر ونادال.

وعلى هامش دورة ميامي الأميركية للماسترز التي انطلقت منافساتها الأربعاء، شدد جوكوفيتش على عدم وجود خلاف مع النجمين الآخرين،وذلك رغم تصريحات فيدرر في دورة إنديان ويلز الأسبوع الماضي، بأنه يصعب عليه فهم عدم تجاوب جوكوفيتش مع دعوة للتباحث في المسألة.

وقال جوكوفيتش للصحفيين في ميامي حيث يخوض مباراته الأولى الجمعة، "نرحب بهما كما بأي لاعب آخر يريد المشاركة في النقاش".

وأضاف "مجلس اللاعبين مجرد جزء من المنظومة (..) نحن في تشاور وتعاون"، مؤكدا أن "فيدرر ونادال يعدان منذ أعوام عدة أيقونتين في اللعبة، ورأيهما مهم جدا بالنسبة إلى الجميع".

وأضاف "إذا أرادا أن يكونا فاعلين فيه (مجلس اللاعبين) بشكل رسمي أو غير رسمي، أعتقد أن ذلك لن يكون سوى خطوة إيجابية بالنسبة إلينا"، متابعا "رأيت روجر اليوم. شاركنا في قص شريط افتتاح الملعب الرئيسي. تحدثنا لفترة وجيزة، لكن لم يكن لدينا وقت لنناقش الأمور السياسية".

وسبق لنادال أن اعتبر أن أي تغيير على رأس الهرم في منافسات المحترفين، هو قرار على قدر من الأهمية تتطلب استشارة الجميع بشأنه.

لكن جوكوفيتش أكد أنه لم يلمس أي تغيير في طريقة تعامل فيدرر أو نادال معه، معتبرا أنه "من غير الضروري للناس أن يخلقوا توترات أو انقسامات في ما بيننا. على العكس، تجمعني علاقة جيدة بهما. لقد احترمنا بعضنا البعض على الدوام".

ونقلت "فرانس برس" عن النجم الصربي "نحتاج الى حوار مفتوح حيث لكل منا وجهة نظره"، معتبرا أن العديد من اللاعبين غير راضين عن النظام الحالي.