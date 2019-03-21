ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن بوغبا قوله "ريال مدريد هو فريق يحلم به جميع اللاعبين.. لأنه واحد من أعظم الأندية في العالم".

وأوضح، خلال ندوة صحفية مع منتخب بلاده فرنسا "أركز حاليا على مانشستر يونايتد، لكن يجب أن أعترف بقوة ريال مدريد".

وتابع "الآن عاد زيدان إلى تدريب الفريق.. زيدان هو مدرب الأحلام بالنسبة لكل اللاعبين.. لكن أنا حاليا مع مانشستر يونايتد".

وختم حديثه بالقول "لا أحد يعرف ما الذي قد يحدث في المستقبل".

وأثار هذا التصريح تكهنات بشأن مستقبل بوغبا، البالغ من العمر 26 عاما، مع الفريق الإنجليزي.

وكانت الصحيفة ذاتها ذكرت في وقت سابق أن إدارة الفريق الريالي تستهدف التعاقد مع اللاعب الشاب بوغبا، لتعزيز خط وسط النادي.

وتوقعت "الماركا" أن تتم هذه الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل، مضيفة "في حال لم يتم الاتفاق مع اللاعب، سيوجه الفريق أنظاره إلى ثياغو ألكانترا أو ميراليم بجانيك أو إدين هازارد أو خاميس رودريغز".