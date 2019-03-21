ويعرف يورغن كلوب بطريقة احتفاله المثيرة على جانب الملعب وبشخصيته الكاريزمية، وتحت قيادته يتصدر ليفربول جدول الدوري العام لهذا الموسم حتى الآن، ويسعى إلى اقتناص البطولة الإنجليزي بعد غياب عنها طوال 3 عقود تقريبا.

كما سطر كلوب تاريخا بتأهله مع فريق ليفربول إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي، حيث خسر في مباراة حامية الوطيس أمام ريال مدريد الإسباني.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا الآن هو "كم يساوي مدرب فريق ليفربول؟"

عندما كان يورغن كلوب يدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أي قبل انتقاله إلى ليفربول، قدر راتبه السنوي بحوالي 4 ملايين جنيه استرليني، أو ما يعادل 5.3 مليون دولار.

وعندما انتقل إلى ليفربول، ذكرت تقارير أن راتبه يقدر بحوالي 7 ملايين جنيه (9.25 دولار)

غير أن الرقم الفعلي يعتقد أنه أكبر من ذلك بعدما تم تمديد عقده مع الفريق الإنجليزي عام 2016، بعد نحو عام من وصوله إلى "أنفيلد".

وفي حال "صدقنا " أن راتبه السنوي يقتصر على 7 ملايين جنيه إسترليني (9.25 مليون دولار)، فهذا يعني أن:

- دخله الشهري يقدر بحوالي 583333 جنيه (771 ألف دولار).

- والأسبوعي يبلغ 134615 جنيه (178 ألف دولار)

- وفي اليوم 26923 جنيه (35591 دولار)

- وفي الساعة 801.28 جنيه (1060 دولار)

- وفي الدقيقة 13.36 جنيه (18 دولار)

- وفي الثانية 0.22 جنيه (0.29 دولار)

بالإضافة إلى راتبه، يحصل كلوب على أموال من جهات أخرى، مثل الرعاة والداعمين، فهو سفير شركة "نيو بالانس" للملابس الرياضية وشركة صناعة البيرة الألمانية فارستاينر، وشركة أوبل لصناعة السيارات، وعملاق الإلكترونيات فيليبس، وشبكة سكاي الألمانية.

ويعتبر كلوب من المهتمين بالشؤون الخيرية، فقد تبرع عام 2018 بحوالي 4000 جنيه (5300 دولار) لجمعية خيرية تعني بمرض السرطان.

وهو مرتبط أيضا بمباريات خيرية تنظمها مؤسسة جيمس ميلنر (لاعب ليفربول) الخيرية في اسكتلندا، تحت عنوان "مباراة لمكافحة السرطان".