ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فإن منظمي هذه البطولة الودية التي تقام على الأراضي الأميركية خلال الصيف، قبل انطلاق الموسم الجديد، قرروا عدم توجيه الدعوة للفريق الإيطالي بسبب "مشكلات رونالدو القانونية"على الأراضي الأميركية.

ويواجه "الدون" اتهامات باغتصاب كاثرين مايورغا، البالغة من العمر 34 عاما، في غرفة فندق بلاس فيغاس قبل نحو 10 سنوات.

وينفي اللاعب الدولي البرتغالي (33 عاما) هذه المزاعم، ويقول إن الجنس بينهما كان بالتراضي.

وذكرت الصحيفة الأميركية أنه حتى إذا سافر فريق السيدة العجوز إلى أميركا من دون النجم صاحب الرقم 7، فإنه سيواجه "تحقيقات غير مرغوب فيها من قبل السلطات الأمنية"، تتعلق بالنجم البرتغالي.

وتابعت "وبالتالي، فإن من المتوقع أن يخوض فريق مدينة تورينو الإيطالية مبارياته الودية (هذا الصيف) في الصين وسنغافورة (بدلا من الولايات المتحدة)".

وقال متحدث باسم النادي للصحيفة إن "السفر إلى دول الشرق أمر طبيعي، على اعتبار أن الفريق أمضى فترات سابقة عدة في أميركا".

وفي يناير الماضي، طلبت شرطة ولاية نيفادا رسميا من السلطات الإيطالية الحصول على عينة من الحمض النووي لرونالدو في إطار التحقيقات الجارية بشان "قضية الاغتصاب".