وفشل الزمالك في الحفاظ على فارق النقاط الأربع مع وصيفه وغريمة التقليدي الأهلي قبل قمتهما المرتقبة في 30 مارس الجاري، والمؤجلة من المرحلة السابعة عشرة، ليتقلص الفارق بينهما إلى نقطتين.

وسجل للزمالك محمود حمدي "الونش" (45+1) وطارق حامد (64)، وللمقاولون العرب عبدالوهاب إسماعيل (52) وأحمد علي (80 من ركلة جزاء).

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ في الشوط الأول مع أفضلية للزمالك، وفي نهايته نجح مدافع الزمالك محمود حمدي في إحراز هدف فريقه الأول من عرضية محمود عبد المنعم "كهربا" حولها رأسية إلى يمين محمود أبو السعود حارس المقاولون.

وأدرك إسماعيل التعادل للمقاولون العرب من كرة عرضية أخطأها محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك، لتسكن الزاوية اليمنى لمرماه (52).

واحتسب حكم المباراة محمد النفي ركلة جزاء للزمالك إثر عرقلة لاعبه أحمد عبدالعزيز، انبرى لها محمود علاء تصدى لها أبو السعود ارتدت لطارق حامد سددها في المرمى محرزا هدف التقدم (64).

وضغط المقاولون أملا في إدراك التعادل، وبالفعل احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأحمد علي انبرى لها الأخير وسددها إلى يمين جنش محرزا هدف التعادل (80).