على استاد البصرة الدولي قاد لاعب كولومبوس كرو الأميركي جاستن ميرام، المنتخب العراقي إلى الفوز بإحرازه هدف المباراة الوحيد (75).

الفوز هو الأول للعراق على حساب سوريا بعد أن انتهت آخر ثلاث مباريات ودية بينهما بالتعادل بنتيجة واحدة (1-1).

وضمن مباريات البطولة التي يستضيفها استاد البصرة، يفتتح المنتخب الأردني مشاركته بمواجهة نظيره السوري السبت المقبل، قبل أن يواجه العراق في آخر المباريات في 26 مارس الجاري.

وتشكل البطولة فرصة للاتحاد العراقي ومدرب المنتخب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش لاختبار "أسود الرافدين" بعد الخروج المخيب من الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس آسيا التي أقيمت مطلع العام في الإمارات.