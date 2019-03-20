كما أوقعت القرعة الصفاقسي التونسي في مواجهة ناناكا الزامبي، وغورماهيا الكيني مع نهضة بركان المغربي.

وفي حال تأهل الزمالك، فسيلاقي الفائز بين الهلال السوداني والنجم الساحلي في نصف النهائي.

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي الكونفدرالية يوم 7 من شهر أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب يوم 14من نفس الشهر، ويقام نهائي في يوم 26 مايو المقبل.