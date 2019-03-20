وكشف البرنامج الإسباني "التشيرينغيتو"، أن إيسكو رفض الخضوع لاختبار قياس الوزن، بعد عودة زيدان للفريق، لافتا إلى أن اللاعب يعاني من زيادة في الوزن تصل إلى 4.5 كيلوغرامات.

وبحسب ما نقل موقع "آس"، فإن الزيادة في الوزن هي السبب الرئيسي لتراجع مستوى اللاعب في الموسم الكروي الحالي، واستبعاده من جانب المدرب السابق سانتياغو سولاري.

وأثار اعتراض إيسكو على الخضوع للاختبار، قلق محبيه من أن يؤدي "عناده" إلى وضعه على دكة البدلاء مجددا، خاصة وأن زيدان عاد للتو إلى النادي الملكي ولا بد له من أن يفرض هيمنته.

وأثار إيسكو غضب إدارة الفريق، فإلى جانب زيادة وزنه وتراجع مستوى لياقته البدنية، أبدى عدم احترام لتعليمات المدرب السابق.

وحاول اللاعب مصالحة جماهير الريال بعد مشاركته بالتشكيلة الأساسية للنادي للمرة الأولى منذ أكتوبر، وتسجيله هدفا في مرمى سيلتا فيغو، بأولى مباريات زيدان في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وشهد الموسم تراجعا حادا في مستوى إيسكو سواء مع المدرب جولين لوبيتيغي أو سولاري، وهتفت الجماهير ضده في بعض المباريات.