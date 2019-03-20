وقالت أندية بلد الوليد، ورايو فايكانو وهويسكا، التي تصارع للبقاء في الدرجة الأولى، إن أسباب رفضها "رياضية بحتة"، مستبعدة أي صلة بالوضع السياسي الإسباني.

وأبلغ نادي هويسكا الاتحاد الكتالوني، الأربعاء قبل إعلان التشكيلة، عدم سماحه بمشاركة اثنين من لاعبيه، على غرار ما قام به فايكانو وبلد الوليد.

وأشار بلد الوليد، في وقت سابق الثلاثاء، إلى أن النادي الذي يحتل المركز السادس عشر في الليغا "يجب أن يعطي أولويته للمرحلة الحاسمة من الموسم"، كما رفض أن يشرف مدربه سيرخيو غونزاليس على المنتخب الكتالوني.

وفي المجموع، لن يتمكن 6 لاعبين من اللعب في تشكيلة المدرب جيرار لوبيس، التي تضم جيرار بيكيه، مدافع برشلونة بطل ومتصدر الدوري، ونجم برشلونة السابق والسد القطري تشافي، المعتزلين مع المنتخب الوطني.

وقال لوبيس: "أضع نفسي مكان مدربيهم ولا مشكلة لدي في تفهم ذلك. يلعبون كثيرا بالفعل".

وعلى غرار الأندية، استبعد المدرب الربط بين فيتو الأندية والمناخ السياسي الحالي المتوتر، منذ محاولة الاستفتاء على انفصال كتالونيا عن إسبانيا في 2017.

ومنذ 1997، تخوض تشكيلة كتالونيا بانتظام مباريات ودية، لكن مواجهة فنزويلا ستكون الأولى التي تقام بالتزامن مع فترة المباريات المحددة من الاتحاد الدولي "فيفا".

ويطمح القوميون الكتالونيون إلى أن يكون لديهم منتخبهم الخاص، على غرار الدول التي تتألف منها المملكة المتحدة، أي إنجلترا، واسكتلندا، وويلز وأيرلندا الشمالية. وكانت مناطق إسبانية مختلفة قد نظمت في السابق مباريات غير رسمية لمنتخباتها، على غرار الباسك والأندلس وغاليسيا.