وسجل صلاح 44 هدفا لليفربول في مختلف المسابقات في موسمه الأول معه، وأنهى الدوري الإنجليزي الممتاز في صدارة ترتيب الهدافين مع 32 هدفا.

وفي الموسم الحالي، يحتل صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الممتاز بـ17 هدفا، بفارق هدف واحد خلف الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هداف مانشستر سيتي حامل اللقب صاحب المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق نقطتين (ومباراة أقل) عن ليفربول المتصدر.

وسجل النجم المصري 20 هدفا لفريقه في مختلف المسابقات هذا الموسم، لكنه لم يتمكن من هز الشباك في المباريات السبع الأخيرة، وهي أطول سلسلة له دون هدف منذ موسم 2015-2016 مع فريقه السابق روما الإيطالي، عندما لم يسجل في 10 مباريات متتالية.

لكن تأثير هذا العقم الهجومي الراهن لدى صلاح كان محدودا على ليفربول، إذ ترافق مع أداء تهديفي لافت من ساني الذي سجل 11 هدفا في آخر 11 مباراة، مما جعله يتساوى مع المصري في مجموع الأهداف.

وأبدى كلوب ثقته بأن صلاح قادر على تخطي هذه المرحلة السيئة، كما فعل ماني نفسه بعدما فشل بالتسجيل في 8 مباريات في الفترة الممتدة بين نوفمبر وديسمبر.

وقال في تصريحات للموقع الإلكتروني لليفربول: "ساديو يلعب بالطريقة نفسها معظم الوقت تقريبا، لكن حاليا هو يتواجد دائما في المكان المناسب في اللحظة المناسبة. هذه هي الحال في كرة القدم أحيانا".

وتابع "ماني يمر بفترة جيدة جدا بالطبع. الأمر الوحيد الذي كان يقوم به عندما لم يكن يجد نفسه في فترة جيدة كان العمل".

وتابع "هذا هو بالتحديد ما على صلاح القيام به، الأمر ذاته تحديدا، العمل فقط، القيام بالأمور الصحيحة وسيعود إلى ذلك (تسجيل الأهداف)"، معتبرا أن النجم المصري يعاني حاليا "من سوء الحظ، بينما ساديو يتمتع بحظ جيد حاليا. هو يقدم أداء مذهلا".